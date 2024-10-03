Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Гродно водитель Peugeot сбил насмерть пенсионерку с велосипедом

Водитель Peugeot насмерть сбил пенсионерку с велосипедом в Гродненском районе.

Источник: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Под Гродно водитель Peugeot сбил насмерть пенсионерку с велосипедом. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 2 октября, в среду, 31-летний водитель Peugeot вместе с пассажиркой ехал из Гродно в Скидель по левой полосе. При повороте на деревню Плавы перед авто дорогу справа налево переходила 65-летняя женщина. Рядом с собой она вела велосипед.

«От удара пешеход скончалась на месте аварии», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия 36-летняя пассажирка, находившаяся в машине, получила перелом руки.