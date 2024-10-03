Под Гродно водитель Peugeot сбил насмерть пенсионерку с велосипедом

Согласно предварительным данным, 2 октября, в среду, 31-летний водитель Peugeot вместе с пассажиркой ехал из Гродно в Скидель по левой полосе. При повороте на деревню Плавы перед авто дорогу справа налево переходила 65-летняя женщина. Рядом с собой она вела велосипед.