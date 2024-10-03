16-летний мотоциклист попал в аварию в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском на улице Толбухина вечером 2 октября произошла авария. Пострадал несовершеннолетний. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительной информации, 16-летний подросток на мотоцикле Racer ехал в сторону улицы Куйбышева, но не совладал с управлением. Столкнулся с 44-летним водителем минивэна Toyota Voxy, который ехал навстречу. Подросток получил травмы, его отвезли в больницу областного центра.
— У пострадавшего не было прав, так как их можно получить только с наступлением совершеннолетия. Мотоцикл принадлежит отцу, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сейчас правоохранители проводят проверку. Завели административное дело, которым заинтересовалась прокуратура Иркутской области.
Теперь отцу и его ребенку грозит штраф. Родитель за то, что передал транспортное средство, заплатит 30 тысяч рублей. Подросток за езду без прав отдаст от пяти до 15 тысяч. Также его поставят на профилактический учет в полицию.
В Госавтоинспекции отметили, что это восьмая авария в Усолье и районе за этот год с участием несовершеннолетних. В них пострадали семь подростков, один погиб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске отремонтировали отдел № 1 ЗАГСА.