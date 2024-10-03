Заплатила 600 рублей и утонула: дело о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте ушло в суд

В Ялте 51-летнего жителя Севастополя, зарегистрированного в Набережных Челнах, обвиняют в гибели 10-летней девочки, утонувшей в бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как сообщалось ранее, девочка жила на улице Загородной. Вечером 11 июля, спросив разрешения у матери, школьница спустилась на первый этаж. Там имеется открытый бассейн. Юная крымчанка решила искупаться в нем. В какой-то момент школьница внезапно ушла под воду. Ребенка вытащили отдыхающие. Они попытались оказать девочке экстренную помощь, однако школьница скончалась.
Выяснилось, что мужчина из Татарстана приехал в Ялту на заработки. Он договорился с собственником дома и неофициально установил таксу за посещение бассейна. Однако мужчина не принял никаких мер безопасности. На территории не было ни спасателей, ни медиков.
Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигуранта задержали.
Позднее в СК уточнили, что бизнесмен взял с девочки за вход 600 рублей. Девочка прыгнула с бортика в бассейн для взрослых. Его глубина составляет почти два метра. Школьница погрузилась под воду и не смогла выбраться.
«Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Согласно законодательству, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.