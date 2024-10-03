Жителя Тольятти били и пытали из-за 300 тысяч рублей

У жителя Тольятти вымогали 300 тысяч рублей за помощь, которую ему якобы раньше оказали. Чтобы получить деньги, тольяттинцу угрожали, его били и пытали, так что на теле остались ожоги. В результате его обидчика признали виновным в вымогательстве.