Пенсионерка застряла в окне квартиры в Павлодарской области

«Самостоятельно высвободить руку не могла, так как механизм заклинило. На место выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда города Аксу, которые с помощью специальных инструментов отодвинули пластиковую оконную дверь и освободили руку пожилой женщины», — сообщили в ДЧС Павлодарской области.