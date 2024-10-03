Пенсионерка застряла в окне квартиры в Павлодарской области

Вызов поступил 2 октября после 6 часов вечера. По прибытии в квартиру на улице Астана в Аксу спасатели увидели женщину, сидящую у окна. Пальцы левой руки пенсионерки оказались зажатыми дверцей пластиковой рамы.
«Самостоятельно высвободить руку не могла, так как механизм заклинило. На место выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда города Аксу, которые с помощью специальных инструментов отодвинули пластиковую оконную дверь и освободили руку пожилой женщины», — сообщили в ДЧС Павлодарской области.