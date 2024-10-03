Кормоуборочный комбайн загорелся в поле в Дубровенском районе

Инцидент произошел днем 2 октября в поле рядом с деревней Бель. Спасателям в 12.19 сообщили о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 «Палессе FS80», принадлежащего сельскохозяйственному предприятию «Приднепровский». Когда к месту прибыли подразделения МЧС, наблюдалось открытое горение сельхозтехники. Комбайнер предпринимал попытки потушить возгорание с помощью двух огнетушителей самостоятельно, но ему так и не удалось ликвидировать пламя. Пожар уничтожил два задних колеса комбайна, повредил моторный отсек и кабину.



По факту инцидента проводится проверка, причина устанавливается. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в результате нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.