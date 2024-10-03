В Казани в результате пожара погиб 40-летний мужчина

В Казани в СНТ «Подгорный» в одном из садовых домов произошел пожар со смертельным исходом. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.
В результате происшествия пожарные обнаружили тело погибшего 40-летнего мужчины. Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
Специалисты предупреждают, что неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии. Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при курении: не курить в состоянии алкогольного опьянения, не бросать окурки куда попало.
Напомним, в Казани на улице Восстания горел балкон в многоэтажке. В результате пожара никто не пострадал.