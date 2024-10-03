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В Казани в результате пожара погиб 40-летний мужчина

Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Источник: МЧС РФ

В Казани в СНТ «Подгорный» в одном из садовых домов произошел пожар со смертельным исходом. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

В результате происшествия пожарные обнаружили тело погибшего 40-летнего мужчины. Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Специалисты предупреждают, что неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии. Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при курении: не курить в состоянии алкогольного опьянения, не бросать окурки куда попало.

Напомним, в Казани на улице Восстания горел балкон в многоэтажке. В результате пожара никто не пострадал.

пожары
МЧС