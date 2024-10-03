В Новочеркасске мужчина с судимостью убил жену из ревности

Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 сентября. По версии следствия, подозреваемый и его 52-летняя жена в тот день находились у себя в квартире. Муж был пьян. Он приревновал жену и жестоко избил. Женщина от полученных травм скончалась. Супруг после этого скрылся.