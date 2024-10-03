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Волгоградцы смогут сообщить о коррупции на горячую линию Роспотребнадзора

Горячая линия по вопросам противодействия коррупции будет работать с 3 по 18 октября.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в период с 3 по 18 октября граждане могут сообщить о случаях коррупции и нарушениях соблюдения государственными гражданскими служащими ограничений, запретов, обязанностей и правил служебного поведения.

Прием сообщений будет вестись по телефону горячей линии с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00): 8 (8442) 23−12−34 — отдел государственной службы и кадров. Сообщения по телефону доверия 23−21−49 принимают круглосуточно в автоматическом режиме.

Кроме того, обратиться в ведомство можно и в письменной форме по адресу: 400005, город Волгоград, пр. Ленина, 50б; или в электронном формате, оправив сообщение через специальную форму на официальном сайте ведомства.