Волгоградцы смогут сообщить о коррупции на горячую линию Роспотребнадзора

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в период с 3 по 18 октября граждане могут сообщить о случаях коррупции и нарушениях соблюдения государственными гражданскими служащими ограничений, запретов, обязанностей и правил служебного поведения.
Прием сообщений будет вестись по телефону горячей линии с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00):
Кроме того, обратиться в ведомство можно и в письменной форме по адресу: 400005, город Волгоград, пр. Ленина, 50б; или в электронном формате, оправив сообщение через специальную форму на официальном сайте ведомства.