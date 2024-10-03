Следователей наградили за поимку убийцы девочки в Кореновском районе

Следователей наградили за поимку преступника, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Кореновском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
В следственном управлении состоялась встреча руководителя СК России по краю Андрея Маслова с главами администрации Кореновского района и Бураковского сельского поселения. Участие в ней приняли сотрудники ведомства, которые принимали активное участие в раскрытии убийства.
В ходе встречи обсуждалось страшное преступление в хуторе Бураковском, потрясшее жителей не только района, но и всего края.
Школьница 1 сентября взяла свой велосипед и поехала к подружке, но домой так и не вернулась. Вместе с волонтерами родные исчезнувшей прочесывали окрестности, и в результате в ночь на 2 сентября истерзанного ребенка нашли на берегу реки Левый Бейсужек.
Обвиняемого искали более двух недель и задержали 26 сентября. А на следующий день Кореновский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 35-летнего мужчины. Фигурант арестован до 2 ноября.
Представители администраций района и сельского поселения от лица жителей и депутатов района выразили искреннюю благодарность руководителю и сотрудникам следственного управления за оперативное раскрытие преступления. Принимавших участие в раскрытии преступления следователей наградили от имени главы Кореновского района за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии особо тяжкого преступления и поимку преступника.