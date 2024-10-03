Следователей наградили за поимку убийцы девочки в Кореновском районе

Школьница 1 сентября взяла свой велосипед и поехала к подружке, но домой так и не вернулась. Вместе с волонтерами родные исчезнувшей прочесывали окрестности, и в результате в ночь на 2 сентября истерзанного ребенка нашли на берегу реки Левый Бейсужек.