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Иномарка сбила 17-летнюю девушку на самокате в Нижнем Новгороде

Несовершеннолетняя девушка переходила дорогу не спешившись.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Несовершеннолетняя девушка на самокате попала под колеса иномарки в Нижнем Новгороде. После аварии пострадавшую госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла утром 2 октября на улице Белинского, 53. Мужчина, управлявший автомобилем марки «Mitsubishi ASX» наехал на 17-летнюю девушку на самокате. Не спешившись, она переезжала проезжую часть по пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора.

В результате ДТП самокатчица пострадала. С травмами ее доставили в детскую областную больницу.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о том, что трех самокатчиков оштрафовали в ходе профилактического рейда «Самокат» в Нижнем Новгороде.