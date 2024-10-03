Иномарка сбила 17-летнюю девушку на самокате в Нижнем Новгороде

Несовершеннолетняя девушка на самокате попала под колеса иномарки в Нижнем Новгороде. После аварии пострадавшую госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
Авария произошла утром 2 октября на улице Белинского, 53. Мужчина, управлявший автомобилем марки «Mitsubishi ASX» наехал на 17-летнюю девушку на самокате. Не спешившись, она переезжала проезжую часть по пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора.
В результате ДТП самокатчица пострадала. С травмами ее доставили в детскую областную больницу.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось о том, что трех самокатчиков оштрафовали в ходе профилактического рейда «Самокат» в Нижнем Новгороде.