Актёр Хабаровского музыкального театра рассказал, что будет после пожара

«Отремонтировать театр уже невозможно, остаётся только сносить его и отстраивать заново, а на это, по моей личной оценке, уйдёт минимум два года. Поскольку мы не административный ресурс, а обычные актёры, то принимать решения насчёт работы музтеатра, соответственно, не можем. Предложений по трудоустройству пока не поступало, но если такие будут, примем любые. Скажут играть в драме (краевом драматическом театре — прим. ред.) — пойдём в драму, скажут в ТЮЗе — пойдём в ТЮЗ, скажут концерты давать на улице — пойдём на улицу. Но до такого, надеюсь, не дойдет», — с горькой иронией говорит артист.