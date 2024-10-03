Актёр Хабаровского музыкального театра рассказал, что будет после пожара

Как отреагировал на произошедшее коллектив театра и что артисты будут делать дальше, рассказал «АиФ-Дальинформ» актёр Денис Желтоухов.
Собеседник отметил, что не только для него, но и всего коллектива сегодняшний пожар стал настоящим шоком. Все актёры, работники по реквизиту и режиссёры-постановщики фактически остались без работы и находятся в эмоционально подавленном состоянии.
«Всё, что случилось сегодня, для нас, безусловно, трагедия. Очень тяжело смотреть, как догорает театр, где мы всю жизнь работали. Прямо сейчас стою и наблюдаю», — поделился он в телефонном разговоре.
Чётких планов насчёт дальнейших действий, сказал Желтоухов, пока нет. Руководство музыкального театра, отметил он, озвучит конкретное решение по судьбе своих артистов в ближайшие дни. Коллективы других театров уже выразили поддержку своим коллегам, но пригласят ли их себе на сцену, пока не известно. Как подчеркнул собеседник, такой исход был бы наилучшим в нынешней ситуации.
«Отремонтировать театр уже невозможно, остаётся только сносить его и отстраивать заново, а на это, по моей личной оценке, уйдёт минимум два года. Поскольку мы не административный ресурс, а обычные актёры, то принимать решения насчёт работы музтеатра, соответственно, не можем. Предложений по трудоустройству пока не поступало, но если такие будут, примем любые. Скажут играть в драме (краевом драматическом театре — прим. ред.) — пойдём в драму, скажут в ТЮЗе — пойдём в ТЮЗ, скажут концерты давать на улице — пойдём на улицу. Но до такого, надеюсь, не дойдет», — с горькой иронией говорит артист.
Желтоухов выразил хабаровчанам благодарность за поддержку и тёплые слова, а также от имени музыкального театра выразил готовность принять материальную помощь — но без поддержки вышестоящих лиц возродить учреждение культуры из пепла не удастся. Отметим, губернатор Дмитрий Демешин уже заверил, что здание театра будет восстановлено. Конкретные сроки строительства определят после того, как закончат разбирать последствия текущего ЧП.