Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оползня у домов в Апшеронске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей Апшеронска. Кубанцы пожаловались, что их дома могут рухнуть в реку Пшеха из-за того, что меры к остановке эрозионно-оползневых процессов на берегу не принимаются, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СКР.
Река Пшеха находится на особо охраняемой природной территории местного значения «Припшехский лес». Берега ее постоянно размываются, обрыв с одной стороны уже вплотную приблизился к жилым постройкам.
Апшеронцы неоднократно просили чиновников местной администрации организовать проведение работ по отводу русла, чтобы прекратить обрушения береговой линии.
Мэрия города привлекла к руслоочистительным и дноуглубительным работам подрядчика, но он возложенные на него обязательства не выполнил. Местные жители пожаловались, что сотрудники компании устроили незаконную добычу и вывоз гравийно-песчаной смеси. Защитную линию из лесополосы полностью уничтожили, расстояние от стенки оползня до границы ближайшего дома теперь не позволяет проехать спецтранспорту.
Разбираться в ситуации в Апшеронске теперь будут следователи. Доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела предоставят главе Следкома Александру Бастрыкину.