Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оползня у домов в Апшеронске

Мэрия города привлекла к руслоочистительным и дноуглубительным работам подрядчика, но он возложенные на него обязательства не выполнил. Местные жители пожаловались, что сотрудники компании устроили незаконную добычу и вывоз гравийно-песчаной смеси. Защитную линию из лесополосы полностью уничтожили, расстояние от стенки оползня до границы ближайшего дома теперь не позволяет проехать спецтранспорту.