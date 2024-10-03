В Самарской области силовики усилили транспортный контроль после взрыва на мосту

В связи с этим на транспорте в Самарской области усилят безопасность, в частности, более пристально будут досматривать пассажиров и багаж. Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации.
Второй уровень безопасности вводится, когда есть угроза вмешательства в работу транспортного комплекса. По закону он действует не более 15 суток. Второй уровень безопасности вводится как в отношении одного объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, так и в отношении их группы.
В субботу, 28 сентября, власти Самарской области сообщили о взрыве на 1136-м километре железнодорожного моста у Кинеля. В результате происшествия были повреждены «островки безопасности», сами пути остались целы.
Погибших и пострадавших нет. Движение поездов временно приостанавливалось, но позже возобновилось. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).