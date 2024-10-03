В Самарской области силовики усилили транспортный контроль после взрыва на мосту

Второй уровень безопасности вводится, когда есть угроза вмешательства в работу транспортного комплекса. По закону он действует не более 15 суток. Второй уровень безопасности вводится как в отношении одного объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, так и в отношении их группы.