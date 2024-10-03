Игнорировал советы врачей: в Приморье молодой сварщик едва не погиб из-за астмы

В ЗАТО Фокино халатное отношение к здоровью едва не стало причиной гибели 25-летнего парня. По информации ФГБУЗ «МСЧ 100» ФМБА России, он давно болеет бронхиальной астмой, но зная о своем диагнозе не соблюдал рекомендации врачей, к тому же устроился сварщиком, а эта работа лишь усугубила его состояние.