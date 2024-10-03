Игнорировал советы врачей: в Приморье молодой сварщик едва не погиб из-за астмы

В ЗАТО Фокино халатное отношение к здоровью едва не стало причиной гибели 25-летнего парня. По информации ФГБУЗ «МСЧ 100» ФМБА России, он давно болеет бронхиальной астмой, но зная о своем диагнозе не соблюдал рекомендации врачей, к тому же устроился сварщиком, а эта работа лишь усугубила его состояние.
Первый раз приморец поступил в стационар с затянувшимся приступом 22 сентября. Врачи подобрали ему правильное лечение, а когда состояние улучшилось, молодой человек выписался.
Но оказавшись вне стен больницы, он начал игнорировать рекомендации врачей. В итоге через несколько дней соседи обнаружили его на лавочке возле дома:
«Его госпитализировали в состоянии тяжелейшей гипоксии — кислородного голодания организма, которое могло уже привести к смерти. Пациент не мог самостоятельно дышать, и врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Началось проведение многоступенчатой массивной терапии астматического статуса».
Пациента на вертолете перевезли в Приморскую краевую клиническую больницу № 1, где ему оказали необходимую помощь. Как поделились в пресс-службе ФГБУЗ «МСЧ 100» ФМБА России, он идет на поправку, его уже перевели в пульмонологическое отделение краевой больницы.