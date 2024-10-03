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В Ростовской области из-за неисправной электропроводки вспыхнула баня

В хуторе Ростовской области из-за проводки едва не сгорела баня.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Рябичев Ростовской области едва не сгорела баня. Огонь потушили за 15 минут на 15 кв. метрах, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как оказалось, пожар произошел 1 октября на улице Советской. Хозяин дома сначала услышал треск, а потом увидел пламя на чердаке постройки, после этого он обратился в экстренную службу.

— На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Пострадавших не было. Предварительно, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки со множеством скруток и нарушенной изоляции, — добавили в МЧС.

Спасатели напоминают: нужно периодически проверять состояние проводки. Ремонт лучше доверять опытным мастерам.