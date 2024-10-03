Пассажир незаконно перевозившего лом МАЗа в Могилевском районе пытался дать взятку милиционеру

В Могилевском районе вблизи д. Павловка сотрудники ГАИ остановили МАЗ под управлением 35-летнего жителя Горок. Сообщается, что мужчина незаконно перевозил лом черного металла. В салоне вместе с ним находился 44-летний пассажир.



Чтобы избежать ответственности, пассажир предложил сотруднику милиции Br1 тыс. Предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки мужчина проигнорировал и оставил деньги в бардачке служебного автомобиля.



На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.