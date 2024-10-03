Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир незаконно перевозившего лом МАЗа в Могилевском районе пытался дать взятку милиционеру

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир незаконно перевозившего лом МАЗа в Могилевском районе пытался дать взятку милиционеру. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Могилевском районе вблизи д. Павловка сотрудники ГАИ остановили МАЗ под управлением 35-летнего жителя Горок. Сообщается, что мужчина незаконно перевозил лом черного металла. В салоне вместе с ним находился 44-летний пассажир.

Чтобы избежать ответственности, пассажир предложил сотруднику милиции Br1 тыс. Предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки мужчина проигнорировал и оставил деньги в бардачке служебного автомобиля.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.