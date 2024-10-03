В Омской области из-за непотушенной сигареты погиб человек

В Омской области произошёл ещё один пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета. Один человек погиб.
На этот раз трагедия случилась в селе Нижний Иртыш Саргатского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, горела квартира в трёхквартирном доме.
Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Одного жильца огнеборцы спасли. К сожалению, собственник горевшей квартиры погиб. Его тело обнаружили в ходе тушения возгорания.
Ранее мы писали о пожаре в омском садоводстве «Нефтяник», где погибли мужчина и женщина. Предварительная причина та же: неосторожность при курении.