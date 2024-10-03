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В Омской области из-за непотушенной сигареты погиб человек

В Омской области произошёл ещё один пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета.

Источник: Reuters

В Омской области произошёл ещё один пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета. Один человек погиб.

На этот раз трагедия случилась в селе Нижний Иртыш Саргатского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, горела квартира в трёхквартирном доме.

Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Одного жильца огнеборцы спасли. К сожалению, собственник горевшей квартиры погиб. Его тело обнаружили в ходе тушения возгорания.

Ранее мы писали о пожаре в омском садоводстве «Нефтяник», где погибли мужчина и женщина. Предварительная причина та же: неосторожность при курении.

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