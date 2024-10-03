Пожар вскрыл нарушения: несколько уголовных дел усмотрели после ЧП в хабаровском театре

Информация о пожаре в музыкальном театре Хабаровска дошла до руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава СК поручил доложить ему о расследовании обстоятельств возгорания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Напомним, пожар произошел в Хабаровске утром 3 октября. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. В этот момент крышу здания ремонтировали.
Следствие полагает, что из-за нарушения правил начался пожар, повлекший причинение ущерба. Пока о полном тушении не сообщалось. Также следователями СК организованы проверки по фактам организации незаконной миграции и халатности должностных лиц.
«Председатель Следственного комитета РФ запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Сергея Степанова доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — рассказали в СК РФ.