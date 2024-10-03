В Шахтах сиделка украла у пенсионерки деньги

По данным правоохранителей, специалиста по уходу наняла внучка пенсионерки. В один из дней подозреваемая пришла к пожилой женщине после того, как необходимая помощь была выполнена. Потерпевшая достала спрятанный под подушкой кошелек и расплатилась с подозреваемой. Злоумышленница запомнила место хранения денег и при отсутствии хозяйки в комнате украла из кошелька 10 тыс. рублей.