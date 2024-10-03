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В Шахтах сиделка украла у пенсионерки деньги

Ростовская область, 3 октября 2024. DON24.RU. В Шахтах полицейские задержали 40-летнюю сиделку, которая подозревается в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (“Кража”). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пишет источник.

По данным правоохранителей, специалиста по уходу наняла внучка пенсионерки. В один из дней подозреваемая пришла к пожилой женщине после того, как необходимая помощь была выполнена. Потерпевшая достала спрятанный под подушкой кошелек и расплатилась с подозреваемой. Злоумышленница запомнила место хранения денег и при отсутствии хозяйки в комнате украла из кошелька 10 тыс. рублей.