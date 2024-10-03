На СВО арестован следователь из Петербурга. В его багажнике нашли много оружия

По данным источников, Панжев ушел на службу в зоне специальной военной операции в конце 2022 года — начале 2023-го. Его бывшие коллеги по СК отмечают, что он был известен своим дерзким стилем работы и занимался расследованиями тяжёлых преступлений, включая громкие дела в Петербурге. Так, он вел «дело Лося» — одного из самых серьезных гангстеров и наркодилеров Петербурга Александра Курьякова. В его работе находилось и дело Натальи Баландиной — жительницы Петербурга, которая подозревалась в убийстве своего ребенка на отдыхе в Тунисе.