«Мизулина встала на защиту»: после резонансного видео с омичкой, выгуливающей ребенка на поводке, в Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

Позже героиня ролика пояснила, что это была лишь игра. Мама мальчика утверждала, что в таком возрасте ролевые игры в кошечку, собаку, тигра — это абсолютно нормально. Женщина также подчеркнула, что ни про каких квадроберов она даже не знала. Полицейские сообщили, что семья характеризуется как благополучная.