«Мизулина встала на защиту»: после резонансного видео с омичкой, выгуливающей ребенка на поводке, в Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

В начале октября омичка подверглась жесткой критике в социальных сетях. Причиной общественного резонанса стало видео, на котором она выгуливала на поводке своего ребенка.
Тогда видео разлетелось по омских пабликам, а позже оно привлекло внимание федеральных телеграм-каналов и СМИ. На следующий день в омской полиции организовали проверку по факту случившегося.
Позже героиня ролика пояснила, что это была лишь игра. Мама мальчика утверждала, что в таком возрасте ролевые игры в кошечку, собаку, тигра — это абсолютно нормально. Женщина также подчеркнула, что ни про каких квадроберов она даже не знала. Полицейские сообщили, что семья характеризуется как благополучная.
Мать мальчика планирует написать заявление в полицию. Она хочет привлечь к ответственности того, кто без ее спроса снимал сына и распространил видео по соцсетям.
Сегодня стало известно, что депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением лишать родительских прав и сажать в тюрьму родителей квадроберов.
Однако глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вступилась за родителей, назвав это предложение «перебором».
«Это уже совсем радикальные методы. Перебор», — ответила на предложение парламентария Мизулина в своем телеграм-канале.
Глава «Лиги безопасного интернета» также добавила, что необходимо рассказывать родителям, что это за явление, так как многие по-просту не в курсе.