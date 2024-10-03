ФСБ сообщила о задержании двух украинских разведчиков в Калининградской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) поставило задачу гражданам Украины собрать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения преступлений на территории России. Украинские агенты собрали информацию путем опроса жителей литовского приграничья и проведения разведки с использованием технических средств. После этого сотрудники ГУР МОУ осуществили попытку незаконного проникновения в РФ с территории Литвы, но были задержаны сотрудниками органов безопасности.