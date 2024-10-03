ФСБ сообщила о задержании двух украинских разведчиков в Калининградской области

Двух сотрудников управления разведки Минобороны Украины задержали в Калининградской области по подозрению в шпионаже на российско-литовском участке границы и попытку выкрасть ребенка. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России в четверг, 3 октября.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) поставило задачу гражданам Украины собрать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения преступлений на территории России. Украинские агенты собрали информацию путем опроса жителей литовского приграничья и проведения разведки с использованием технических средств. После этого сотрудники ГУР МОУ осуществили попытку незаконного проникновения в РФ с территории Литвы, но были задержаны сотрудниками органов безопасности.
«Установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — сообщает Центр общественных связей.
Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области в отношении задержанных возбудил уголовное дело по ст. 276 УК России «Шпионаж», фигурантов заключили под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.