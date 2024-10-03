После трагического пожара в театре Музкомедии проводят допросы в компании, отвечающей за ремонт крыши

Музыкальный театр организовал закупку на проведение капремонта крыши. В ней приняли участие три компании, и победителем стало ООО «Компания Антикор-ДВ». Контракт на выполнение работ заключили в августе, стоимость составила более 33 миллионов рублей. Сдать объект планировалось до 1 ноября.