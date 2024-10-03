После трагического пожара в театре Музкомедии проводят допросы в компании, отвечающей за ремонт крыши

=Ранее в сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлено задержание сотрудников этой организации.
Музыкальный театр организовал закупку на проведение капремонта крыши. В ней приняли участие три компании, и победителем стало ООО «Компания Антикор-ДВ». Контракт на выполнение работ заключили в августе, стоимость составила более 33 миллионов рублей. Сдать объект планировалось до 1 ноября.
ООО «Компания Антикор-ДВ» зарегистрировано в Хабаровске, руководитель — Миргазис Мансуров. Уставной капитал компании составляет 20 тысяч рублей, а среднесписочная численность работников в 2023 году — 3 человека.
Представители организации сообщили, что пока рано говорить о чём-либо, так как допросы ещё продолжаются. Факт задержаний в компании комментировать отказались.
Следственный комитет подтвердил задержание мигрантов, которые, предположительно, участвовали в проведении работ. Подробности произошедшего пока не разглашаются.