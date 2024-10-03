Хабаровские пожарные ликвидировали открытое горение Краевого музыкального театра

Слава богу, что инцидент случился не вечером, когда в театре было много зрителей, и даже до начала репетиций. В момент пожара в здании находилось только три человека. Женщина была госпитализирована, мужчины получили помощь на месте. Угрозы их жизни, как сообщается, нет.