Хабаровские пожарные ликвидировали открытое горение Краевого музыкального театра

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщило о ликвидации всех очагов открытого горения в здании Краевого академического музыкального театра. Однако продолжается проливка сгоревших помещений, чтобы избежать тления. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в региональном главке ведомства по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Напомним, в 12:22 распространение огня, который охватил Краевой музыкальный театр утром в четверг, 3 октября, остановлено. Пожар локализован на площади 4 тыс квадратных метров. При тушении в здании произошел взрыв четырех газовых баллонов. Огнем уничтожена обшивка здания, произошло обрушение внутренних конструкций и кровли в части здания, наружной стены.
Слава богу, что инцидент случился не вечером, когда в театре было много зрителей, и даже до начала репетиций. В момент пожара в здании находилось только три человека. Женщина была госпитализирована, мужчины получили помощь на месте. Угрозы их жизни, как сообщается, нет.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры атмосферного воздуха на месте пожара в Краевом музыкальном театре и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения. Горожанам пока не советуют ходить в парк «Динамо» и ближайшие окрестности. Движение по центральной улице Хабаровска, которое перекрывалось из-за работ по тушению, возобновлено.