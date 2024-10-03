Как избежать ДТП с дикими животными: рекомендации ГАИ

В последнее время участились случаи ДТП с дикими животными. Как правило, такие происшествия с крупными особями заканчиваются трагично. Транспортные средства получают серьезные повреждения, а водители и пассажиры с тяжелыми травмами оказываются в больнице. В связи с этим ГАИ рекомендует придерживаться следующих правил, чтобы избежать подобных случаев или минимизировать их последствия.



Следует быть особенно внимательным, проезжая лес и заросли кустарников. Для наблюдения за правой обочиной можно привлечь пассажиров. Нельзя игнорировать дорожные знаки: в местах, где возможно появление на дороге диких животных, следует снизить скорость и повысить бдительность.



Самое опасное время — раннее утро и сумерки. В это время снижается острота зрения и внимательность водителей, а у лесных обитателей, наоборот, повышается активность. В темноте их можно заметить по глазам, отражающимся в свете фар. При появлении животного на дороге даже на большом отдалении нужно снизить скорость до минимума, потому что особей может быть несколько.



Если ночью дикий зверь оказывается в свете фар, он ослеплен, паникует и начинает метаться. В такой ситуации следует остановиться на обочине, выключить осветительные приборы, оставив габариты и аварийную сигнализацию, тем самым дать животному время покинуть дорогу. Не стоит начинать сигналить, потому что это может вызвать непредсказуемую реакцию.



При столкновении с животным нельзя покидать место ДТП. За это предусмотрена административная ответственность. А если водитель заберет тушу с собой, то ему грозит уголовная статья за браконьерство. Если наезда избежать не удалось, следует действовать, как при любом ДТП: обозначить место происшествия, вызвать экстренные службы, оказать помощь пострадавшим людям.