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В Краснодаре задержали мужчину, обворовавшего православный храм в Адыгее

Сотрудниками полиции Адыгеи задержан краснодарец за кражу денег из ящика для пожертвований в храме в Майкопе.

В Краснодаре задержали мужчину, обворовавшего православный храм в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Кража в Михайловском храме на территории строящегося Свято-Успенского кафедрального собора была совершена около двух месяцев назад. Личность воришки установить помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что днем, пока рядом не было прихожан и священнослужителей, мужчина вскрыл два ящика для пожертвований и забрал оттуда 11,5 тысяч рублей.

В результате 61-летний житель Краснодара был задержан на территории Кубани. В отношении него возбуждили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, житель Геленджика украл из храма ящик с пожертвованиями. В полицию сообщили о том, что неизвестный похитил из находящегося на улице Первомайской храма ящик с пожертвованиями.