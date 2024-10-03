В Краснодаре задержали мужчину, обворовавшего православный храм в Адыгее

Кража в Михайловском храме на территории строящегося Свято-Успенского кафедрального собора была совершена около двух месяцев назад. Личность воришки установить помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что днем, пока рядом не было прихожан и священнослужителей, мужчина вскрыл два ящика для пожертвований и забрал оттуда 11,5 тысяч рублей.