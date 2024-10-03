В Краснодаре задержали мужчину, обворовавшего православный храм в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Кража в Михайловском храме на территории строящегося Свято-Успенского кафедрального собора была совершена около двух месяцев назад. Личность воришки установить помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что днем, пока рядом не было прихожан и священнослужителей, мужчина вскрыл два ящика для пожертвований и забрал оттуда 11,5 тысяч рублей.
В результате 61-летний житель Краснодара был задержан на территории Кубани. В отношении него возбуждили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Напомним, житель Геленджика украл из храма ящик с пожертвованиями. В полицию сообщили о том, что неизвестный похитил из находящегося на улице Первомайской храма ящик с пожертвованиями.