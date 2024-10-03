Под Волгоградом перевернулась «Газель»

В Волгоградской области в ДТП с «Газелью» пострадал мужчина. Авария произошла 2 октября в Суровикинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель примерно в 10.50 часов ехал на 144 километре трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Он превысил скорость и потерял управление над транспортным средством.