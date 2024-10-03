Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом перевернулась «Газель»

В Волгоградской области в перевернувшейся «Газели» пострадал водитель.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в ДТП с «Газелью» пострадал мужчина. Авария произошла 2 октября в Суровикинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель примерно в 10.50 часов ехал на 144 километре трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Он превысил скорость и потерял управление над транспортным средством.

— Водитель совершил съезд с дороги на правую обочину с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель доставлен в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Отметим, что за минувшие сутки на региональных магистралях произошло шесть аварий с пострадавшими. Автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать ПДД.