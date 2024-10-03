Воронежцы сообщили о новой серии взрывов

Причина — та же, что и накануне. Учения. Ни о каких ЧП речи не идет. Учения проходят на одном из «специальных объектов». Когда они будут завершены — власти не уточняют, обращая внимание, что грохот в городе в последующие несколько дней может быть связан именно с этим. А вот в течение ночи воронежцы могли слышать работу ПВО. Над регионом со вчерашнего вечера сбили порядка 30 беспилотников. Никто из людей не пострадал. Было повреждено остекление и заборы в четырех домовладениях.