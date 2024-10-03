Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области дело «ОПГ гаишников» намерены передать в суд

Предварительное следствие по делу «ОПГ гаишников» завершили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили предварительное расследование по делу «ОПГ гаишников». Теперь материалы в рамках статьи 215 УПК РФ собираются передать в прокуратуру для составления обвинительного заключения, сообщает портал 1rnd.ru.

Журналисты уточняют, что речь идет о сотрудниках одного из донских отдельных батальонов ДПС ГИБДД. Всего под подозрением 27 человек, некоторым из них якобы инкриминируют статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

— Сейчас обвинительного заключения еще нет, — подчеркивается в публикации 1rnd.ru.

Напомним, массовое задержание и обыски состоялись весной 2022 года.