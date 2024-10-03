Сотрудники милиции задержали в Минске оптового наркокурьера

У фигуранта при себе, в квартире и тайниках, расположенных в лесном массиве, оперативники обнаружили и изъяли более 300 г мефедрона и 6 г кокаина. Установлено, что задержанный приобретал в теневых интернет-магазинах крупные партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и раскладывал по тайникам-закладкам.



Известно, что фигурант нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.