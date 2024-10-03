У фигуранта при себе, в квартире и тайниках, расположенных в лесном массиве, оперативники обнаружили и изъяли более 300 г мефедрона и 6 г кокаина. Установлено, что задержанный приобретал в теневых интернет-магазинах крупные партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и раскладывал по тайникам-закладкам.
Известно, что фигурант нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Сотрудники милиции задержали в Минске оптового наркокурьера
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД столицы с поличным задержали 30-летнего минчанина, который работал закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
У фигуранта при себе, в квартире и тайниках, расположенных в лесном массиве, оперативники обнаружили и изъяли более 300 г мефедрона и 6 г кокаина. Установлено, что задержанный приобретал в теневых интернет-магазинах крупные партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и раскладывал по тайникам-закладкам.