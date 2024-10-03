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Водитель трактора пострадал в ДТП с грузовиком в Смолевичском районе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель трактора пострадал в ДТП с грузовиком в Смолевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

По информации ГАИ, авария произошла 2 октября около 9.10 на 26-м км дороги Р53 Слобода — Новосады в Смолевичском районе. 31-летний водитель МАЗа отвлекся от управления и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ в сцепке с прицепом.

В результате ДТП 45-летнего водителя трактора доставили в больницу с травмами.