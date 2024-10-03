В Воронеже столкнулись два автобуса, два пассажира попали в больницу

В среду, 2 октября, около двух часов дня у дома № 2 на проспекте Революции случилось ДТП. 40-летний водитель маршрутного «МАЗа», ехавший со стороны улицы Урицкого в направлении Кольцовской, столкнулся с находившимся сбоку «ПАЗиком» № 26 (им управлял 37-летний мужчина).