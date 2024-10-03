В Воронеже столкнулись два автобуса, два пассажира попали в больницу

В среду, 2 октября, около двух часов дня у дома № 2 на проспекте Революции случилось ДТП. 40-летний водитель маршрутного «МАЗа», ехавший со стороны улицы Урицкого в направлении Кольцовской, столкнулся с находившимся сбоку «ПАЗиком» № 26 (им управлял 37-летний мужчина).
В аварии получили травмы два пассажира «ПАЗа». Их отвезли в больницу. Автоинспекторы разбираются, почему шофер «МАЗа» не смог соблюсти безопасное расстояние до другого автобуса.
Напомним, также 2 октября в 19.50 в Хохольском районе водитель «Опеля» врезался в «семерку». Травмы получил 30-летний пассажир «ВАЗа». Мужчину отвезли в больницу.