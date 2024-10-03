Возле моста через реку Кубань большегруз насмерть сбил женщину

Напомним, лишившаяся ног после ДТП на Кубани женщина готовится к четвертой операции. 23 сентября водитель «Киа», чтобы не врезаться во встречный «Фольксваген» заехал на тротуар и сбил трех человек. В результате пострадали14-летняя девушка и женщины 51 и 42-х лет. Последняя получила тяжелые травмы — врачи ампутировали ей ноги.