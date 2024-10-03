Возле моста через реку Кубань большегруз насмерть сбил женщину, сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции Красногвардейского района ночью 3 сентября. На месте установлено, что авария произошла на автодороге Майкоп — Усть-Лабинск возле аула Хатукай около половины третьего ночи.
Предварительно, 50-летний житель Краснодарского края за рулем груженной песком фуры не справился с управлением и сбил 43-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, лишившаяся ног после ДТП на Кубани женщина готовится к четвертой операции. 23 сентября водитель «Киа», чтобы не врезаться во встречный «Фольксваген» заехал на тротуар и сбил трех человек. В результате пострадали14-летняя девушка и женщины 51 и 42-х лет. Последняя получила тяжелые травмы — врачи ампутировали ей ноги.