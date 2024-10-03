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Ремонт стал роковым. Каким был Хабаровский краевой музтеатр до пожара

«АиФ-Дальинформ» публикует архивные фото старейшего музыкального театра России.

Сегодня Хабаровск навсегда лишился здания старейшего в России музыкального театра. Огонь охватил площадь в четыре тысячи квадратов и практически полностью уничтожил Хабаровский краевой музтеатр. Обрушились фасад и наружная стена, полностью сгорела кровля. Кадры с пепелища выглядят ужасающе. Сейчас горожане даже не надеются, что удастся сохранить какую-то историческую часть помещений, а просто верят в то, что здание построят заново.

«АиФ-Дальинформ» вспоминает, как выглядел театр до этой трагедии и каким запомнился зрителям.

Почти столетняя история.

Театр основан в 1926 году. Здание, которое он занимал само по себе по себе являлось объектом культурного наследия. Его ввели в эксплуатацию к 60-летию Великого Октября.

На сцене театра проходили не только спектакли, но и другие мероприятия различного масштаба. От концертов краевой студвесны до инаугурации губернаторов.

Фойе театра использовали не только как зону отдыха. Там регулярно организовывали концерты, показы мод и другие события.

Летом, во время каникул, когда театральный сезон заканчивался, театр тоже не пустовал. Например, в этом году, в августе там принимали творческую молодежь из города Дебальцево (ДНР). Специально для ребят устроили показы детских спектаклей «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Гости также смогли посмотреть выставку костюмов и головных уборов. Теперь эти прекрасные наряды, которые становились украшением каждой постановки, не увидит больше никто.

Роковой ремонт.

Перед началом нового сезона в театре готовились к приему гостей и делали ремонт. Обновили гримерки артистов, оркестровый класс, костюмерный и пошивочный цеха. Установили новые видеоэкраны в кассовом зале…

И, конечно, делали капитальный ремонт крыши. По страшному стечению обстоятельств он стал роковым для театра. Ведь в его ходе взорвались газовые баллоны и начался пожар.

За считанные часы огонь полностью уничтожил и помещения, и прекрасные костюмы и декорации, сохранив только обгоревшие стены и воспоминания тысяч людей, связанные с театром. И остается радоваться только тому, что эта трагедия обошлась без человеческих жертв.

пожары