Ремонт стал роковым. Каким был Хабаровский краевой музтеатр до пожара

Сегодня Хабаровск навсегда лишился здания старейшего в России музыкального театра. Огонь охватил площадь в четыре тысячи квадратов и практически полностью уничтожил Хабаровский краевой музтеатр. Обрушились фасад и наружная стена, полностью сгорела кровля. Кадры с пепелища выглядят ужасающе. Сейчас горожане даже не надеются, что удастся сохранить какую-то историческую часть помещений, а просто верят в то, что здание построят заново.
«АиФ-Дальинформ» вспоминает, как выглядел театр до этой трагедии и каким запомнился зрителям.
Почти столетняя история.
Театр основан в 1926 году. Здание, которое он занимал само по себе по себе являлось объектом культурного наследия. Его ввели в эксплуатацию к 60-летию Великого Октября.
На сцене театра проходили не только спектакли, но и другие мероприятия различного масштаба. От концертов краевой студвесны до инаугурации губернаторов.
Фойе театра использовали не только как зону отдыха. Там регулярно организовывали концерты, показы мод и другие события.
Летом, во время каникул, когда театральный сезон заканчивался, театр тоже не пустовал. Например, в этом году, в августе там принимали творческую молодежь из города Дебальцево (ДНР). Специально для ребят устроили показы детских спектаклей «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Гости также смогли посмотреть выставку костюмов и головных уборов. Теперь эти прекрасные наряды, которые становились украшением каждой постановки, не увидит больше никто.
Роковой ремонт.
Перед началом нового сезона в театре готовились к приему гостей и делали ремонт. Обновили гримерки артистов, оркестровый класс, костюмерный и пошивочный цеха. Установили новые видеоэкраны в кассовом зале…
И, конечно, делали капитальный ремонт крыши. По страшному стечению обстоятельств он стал роковым для театра. Ведь в его ходе взорвались газовые баллоны и начался пожар.
За считанные часы огонь полностью уничтожил и помещения, и прекрасные костюмы и декорации, сохранив только обгоревшие стены и воспоминания тысяч людей, связанные с театром. И остается радоваться только тому, что эта трагедия обошлась без человеческих жертв.