Ремонт стал роковым. Каким был Хабаровский краевой музтеатр до пожара

Летом, во время каникул, когда театральный сезон заканчивался, театр тоже не пустовал. Например, в этом году, в августе там принимали творческую молодежь из города Дебальцево (ДНР). Специально для ребят устроили показы детских спектаклей «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Гости также смогли посмотреть выставку костюмов и головных уборов. Теперь эти прекрасные наряды, которые становились украшением каждой постановки, не увидит больше никто.