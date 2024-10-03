После операции «Нелегал» из Петербурга выдворят почти 200 мигрантов

Это далеко не первый крупный рейд, которые полиция проводит для отлова нелегалов в Петербурге. Так, во время недавнего визита на Апрашку правоохранители обнаружили 20 нарушителей. А до этого сотрудники Главка ловили причастных к резонансному конфликту таксистов- «бомбил», со стрельбой деливших сферы влияния на Комендантском проспекте этим летом.