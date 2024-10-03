После операции «Нелегал» из Петербурга выдворят почти 200 мигрантов

В Петербурге прошёл очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В рамках операции «Нелегал» сотрудники регионального Управления по вопросам миграции полицейского Главка совместно с районными полицейскими провели масштабную проверку мест компактного нахождения иностранцев.
В пресс-службе Главка сообщили, что в первую очередь правоохранители уделяли внимание местам работы мигрантов — промышленным объектам, стройкам и предприятиям общепита. В ходе рейда в среду, 2 октября, проверке подверглись несколько тысяч иностранных специалистов, и свыше 1,5 тысячи из них оказались нарушителями миграционного законодательства.
Большинство имели фиктивную регистрацию на территории России, а несколько десятков мигрантов работали нелегально — без соответствующего патента. Их доставили в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности.
Как рассказал инспектор по особым поручениям УВМ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Олег Качнов, по результатам административного разбирательства почти две сотни иностранцев выдворят из страны. Подавляющее большинство выдворений при этом будут принудительными. Подлежащих высылке из России мигрантов уже поместили в центр для содержания иностранных граждан.
Собственников жилых помещений, которые фиктивно регистрировали задержанных, также накажут — полиция возбудила 64 уголовных дела по статье 322.3 УК РФ. По ней нарушители закона могут получить штрафы от 100 до 500 тысяч рублей или даже лишиться свободы — на срок до 3 лет.
Это далеко не первый крупный рейд, которые полиция проводит для отлова нелегалов в Петербурге. Так, во время недавнего визита на Апрашку правоохранители обнаружили 20 нарушителей. А до этого сотрудники Главка ловили причастных к резонансному конфликту таксистов- «бомбил», со стрельбой деливших сферы влияния на Комендантском проспекте этим летом.