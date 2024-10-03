В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства

Как информирует ведомство, накануне в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что из аптеки в доме № 55 на Комендантском проспекте выбежала женщина с ножом. На месте происшествия полицейские обнаружили в аптеке 24-летнюю женщину-фармацевта с ножевыми ранениями, ее направили в больницу.