В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая ударила ножом в лицо фармацевта, когда пыталась украсть лекарства из аптеки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что из аптеки в доме № 55 на Комендантском проспекте выбежала женщина с ножом. На месте происшествия полицейские обнаружили в аптеке 24-летнюю женщину-фармацевта с ножевыми ранениями, ее направили в больницу.
«Было установлено, что 2 октября в 21.30 в помещение аптеки вошла неизвестная женщина, которая предприняла попытку хищения лекарственных препаратов. Пытавшаяся помешать этому фармацевт получила удар ножом в лицо. После чего незнакомка скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении.
Полиция ищет нападавшую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.