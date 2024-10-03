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Мертвую рыбу обнаружили в Таганрогском заливе

Загрязнение воды и гибель рыбы заметили в районе Петрушинского пляжа в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области сообщили в соцсетях о сбросе в Таганрогский залив «неизвестной жижи вперемешку с мазутом». Произошедшее люди оценили как «экологическую катастрофу».

По словам очевидцев, загрязнение произошло примерно 1 октября в районе Петрушинского пляжа. После этого на берегу и в воде можно было увидеть «десятки мертвых рыб».

Причины случившегося неизвестны. Официально инцидент пока не подтвердили.

Напомним, ранее массовую гибель рыбы отмечали в водоемах зоопарка Ростова-на-Дону, в районе улицы Рахманинова и в Северном водохранилище донской столицы. Кроме этого, замор произошел в озере Старый Дон в Семикаракорске.

экология