Восстановление музтеатра в Хабаровске обойдётся порядка 10 млрд рублей — Демешин

— Это очень существенная сумма для бюджета Хабаровского края! Большое количество театров в России уже шлют приглашения нашему театру совершить гастроли, высказывают слова поддержки со всех концов страны. Выражаю благодарность им за это, — сказал Дмитрий Демешин. — Денис Мацуев не стал менять свой график гастролей, Бунтман подтвердил поддержку нам. Найдём площадки для их выступлений.