Восстановление музтеатра в Хабаровске обойдётся порядка 10 млрд рублей — Демешин

На строительство нового здания для Хабаровского музыкального академического театра, который фактически полностью сгорел утром четверга, 3 октября, потребуется более 10 млрд рублей. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП заявил губернатор региона Дмитрий Демешин, сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это очень существенная сумма для бюджета Хабаровского края! Большое количество театров в России уже шлют приглашения нашему театру совершить гастроли, высказывают слова поддержки со всех концов страны. Выражаю благодарность им за это, — сказал Дмитрий Демешин. — Денис Мацуев не стал менять свой график гастролей, Бунтман подтвердил поддержку нам. Найдём площадки для их выступлений.
При этом глава региона напомнил, что средства на восстановление Краевого музыкального театра придётся искать за счёт перераспределения других бюджетных статей.