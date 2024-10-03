Свыше 35 млн рублей похитили при выполнении гособоронзаказа МО

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко обвиняются в хищении 35 млн рублей в рамках исполнения государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми. Об этом сообщили в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.