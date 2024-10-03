Свыше 35 млн рублей похитили при выполнении гособоронзаказа МО

«Военные следственные органы СК РФ расследуют уголовное дело по обвинению бывшего начальника филиала “Строительное управление по Центральному военному округу” публично-правовой компании “Военно-строительная компания” Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО “Специальные технологии строительства” Павла Кравченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — сказали в пресс-службе.
В СК добавили, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 млн рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 млн рублей.
«Похищенные денежные средства фигуранты распределили между собой. В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении СК РФ.