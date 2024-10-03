Заинтересовавшие самарцев круги в небе оставил самолет Анаталья — Казань

Ситуацию с кругами в небе корреспонденту Волга Ньюс прокомментировали в Куйбышевской транспортной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, сегодня были введены ограничения полетов в аэропорту Казани. В связи с этим два рейса сели на запасном аэродроме Курумоч в Самаре.