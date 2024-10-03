В Уфе в массовом ДТП погибли пожилые супруги.

Сотрудники госавтоинспекции Уфы выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла сегодня в полдень на улице Перспективной. Столкнулись «ВАЗ-2115», «Рено Дастер» и «Лада Нива».