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В Уфе в массовом ДТП погибли пожилые супруги

В Уфе в массовом ДТП погибли пожилые супруги.

Сотрудники госавтоинспекции Уфы выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла сегодня в полдень на улице Перспективной. Столкнулись «ВАЗ-2115», «Рено Дастер» и «Лада Нива».

В результате ДТП 75-летний водитель «Рено» и его 72-летняя пассажирка, супруга водителя, скончались от полученных травм до приезда скорой медицинской.

Для координации действий сотрудников госавтоинспекции и установления всех обстоятельств произошедшего на месте ДТП находится врио начальника управления ГАИ МВД по РБ подполковник полиции Олег Дмитриев.