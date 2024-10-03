Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск

Как сообщает СК, следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Похищенные средства они разделили между собой.