Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ.
Отмечается, что военные следственные органы СК РФ проводят расследование уголовного дела против Сергея Сухова, бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания», его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
«В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств по государственному оборонному заказу Минобороны России в межгосударственный розыск объявлен заместитель начальника филиала Военно-строительной компании», — говорится в сообщении.
Как сообщает СК, следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Похищенные средства они разделили между собой.
«В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в сообщении.