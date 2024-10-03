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Инкассатор под марихуаной задавил 87-летнего пенсионера

Уголовное дело против сбившего пенсионера инкассатора отдали в суд.

В Санкт-Петербурге инкассатору, который сбил 87-летнего пенсионера, предъявили обвинение. В ходе следствия выяснилось, что водитель был под воздействием марихуаны. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Кировского района города.

«27 октября 2023 года инкассатор, двигаясь задним ходом, наехал на 87-летнего мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью. Установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения», — прокомментировали в ведомстве.

Уголовное дело передали в Кировский районный суд. Прокурор также потребовал взыскать с нарушителя один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как рассказывало ранее URA.RU, в Санкт-Петербурге внедорожник сбил курьера. Пострадавшего госпитализировали.