В Волгограде наркодилерам дали 21 год тюрьмы на двоих

Волгоградский облсуд не смягчил приговор двум сбытчикам наркотиков. Ранее 25-летней Наталье Н. и 32-летнему Никите Л. дали более двадцати лет тюрьмы на двоих. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, сообщники готовили мефедрон в гараже в СНТ «Строитель». Они покупали реагенты и синтезировали отраву, которую затем продавали. При обысках у преступников нашли 900 граммов вещества.