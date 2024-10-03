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В Волгограде наркодилерам дали 21 год тюрьмы на двоих

В Волгограде осудили сбытчиков наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский облсуд не смягчил приговор двум сбытчикам наркотиков. Ранее 25-летней Наталье Н. и 32-летнему Никите Л. дали более двадцати лет тюрьмы на двоих. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, сообщники готовили мефедрон в гараже в СНТ «Строитель». Они покупали реагенты и синтезировали отраву, которую затем продавали. При обысках у преступников нашли 900 граммов вещества.

— Подсудимые в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признали частично. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет, а Наталье дали 10 лет 5 месяцев, — уточнили в облсуде.

Обжаловать приговор не удалось.