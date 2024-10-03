Суд арестовал имущество жены и матери экс-мэра Сочи

Суд арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
«Суд наложил арест на имущество, принадлежащее супруге Копайгородского Алексея Сергеевича — Копайгородской Я. Н и матери — Копайгородской Г. А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.
Напомним, бывшего мэра Сочи обвиняют в растрате. Алексея Копайгородского арестовали до 18 ноября. Но защита экс-мэра обжаловала решение суда. Рассмотрение назначили на 15 октября.