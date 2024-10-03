Мигрантов, устроивших поножовщину в Екатеринбурге, отправили в колонию

6 мая нынешнего года в Свердловском областном суде началось рассмотрение дела по существу. Сегодня, 3 октября, был оглашен приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Бобиев и Гафорзода признаны виновными. Бобиеву назначено 16 лет и 3 месяца лишения свободы, Гафорзоде — 15 лет лишения свободы. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме этого, каждый осужденный выплатит потерпевшим по 2 млн рублей.