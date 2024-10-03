Из-за неудачного катания на квадроцикле одна девушка попала в больницу. Вторая — в колонии

Установлено, что 10 марта 21-летняя жительница Пуховичского района села за руль квадроцикла Minsk KD 625 и взяла с собой подругу. Ехали со скоростью около 10 км/час по территории фермерского хозяйства, однако водитель не справилась с управлением и врезалась в забор. После этого квадроцикл опрокинулся.



Пассажирка получила тяжкие телесные повреждения.



Сообщается, что в крови водителя обнаружено 1,58 промилле алкоголя. На суде она полностью признала свою вину.



Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 7 лет.