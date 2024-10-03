Массовое ДТП произошло в Воронеже

Массовое ДТП случилось поздно вечером во вторник, 2 октября. По предварительным данным, на переправе в сторону правого берега столкнулись сразу четыре автомобиля — ВАЗ-2114, Daewoo Gentra, Geely Emgrand и Skoda Kodiaq. Daewoo Gentra опрокинулся на бок. Также все машины, участвовавшие в аварии, получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.