Трентон
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП произошло в Воронеже

Одна из машин перевернулась.

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Чернавском мосту в Воронеже, один из них перевернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Массовое ДТП случилось поздно вечером во вторник, 2 октября. По предварительным данным, на переправе в сторону правого берега столкнулись сразу четыре автомобиля — ВАЗ-2114, Daewoo Gentra, Geely Emgrand и Skoda Kodiaq. Daewoo Gentra опрокинулся на бок. Также все машины, участвовавшие в аварии, получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.

На месте ДТП работали пожарные для устранения последствий.