В воронежской Бутурлиновке из-за атаки БПЛА по ночам будут отключать уличное освещение

После ночной атаки БПЛА на районный центр Бутурлиновка Воронежской области администрация приняла решение в ночное время отключать уличное освещение на улице Дорожная. Мера вводится из соображений безопасности, отметили в администрации района.
Напомним, минувшей ночью в небе над Воронежской областью сбили почти три десятка беспилотников. По предварительной информации, повреждения получили четыре домовладения. Кроме того осколочное ранение получила женщина в одном из районов. Сейчас она находится в больнице.
Атаке подвергся и Бутурлиновский район. Сейчас оперштаб проводит оценку причиненного ущерба.