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В воронежской Бутурлиновке из-за атаки БПЛА по ночам будут отключать уличное освещение

Из соображений безопасности в воронежском райцентре ночью будут выключать фонари.

Источник: Комсомольская правда

После ночной атаки БПЛА на районный центр Бутурлиновка Воронежской области администрация приняла решение в ночное время отключать уличное освещение на улице Дорожная. Мера вводится из соображений безопасности, отметили в администрации района.

Напомним, минувшей ночью в небе над Воронежской областью сбили почти три десятка беспилотников. По предварительной информации, повреждения получили четыре домовладения. Кроме того осколочное ранение получила женщина в одном из районов. Сейчас она находится в больнице.

Атаке подвергся и Бутурлиновский район. Сейчас оперштаб проводит оценку причиненного ущерба.